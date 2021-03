Vaccini | l’infettivologo del Cardarelli | “Astrazeneca è sicuro” 

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “è un vaccino valido, come gli altri e anzi ha attraversato studi clinici migliori rispetto agli altri, cosa che spiega anche lo stop per alcune età. Bisogna proseguire con sicurezza”. Così Alessandro Perrella, infettivologo dell’Ospedaledi Napoli e membro dell’Unità di Crisi della Regione, sottolinea la necessità di accettare il vaccinoche dalla ripresa è invece evitato da tanti convocati, come dimostra il dato di ieri sui sanitari che per il 60% non si sono presentati. “Non si frega– spiega Perrella – si frega l’Italia con il calo vaccinale. Se ho la febbre e rendo l’aspirina nessuno pensa che nello 0.1% dei casi può causare emorragia gastrica gravissima, le donne che prendono contraccettivi non pensano ai possibili fenomeni ...