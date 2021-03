Vaccini la vedetta lombarda è diventata cieca Il virus dell' inefficienza dilata e la sinistra specula

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 marzo 2021) Figliuolo fa arrivare nel Paese un altro milione di dosi Il governatorea Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato verso l'una e mezza di ieri pomeriggio di aver dimesso i vertici di Aria, una sigla che in tempi di polmonite bilaterale pareva un sogno e si è rivelata una beffa. Aria, che è l'acronimo di Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, doveva essere la macchina perfetta per prendere per mano i lombardi e accompagnarli con ritmi allegri e millimetricamente precisi, come d'uso presso i tornitoria Valtrompia e gli ingegneria Nasa in ordine decrescente, alla somministrazione dei. Invece, ci sono stato tre giorni di caos, la settimana scorsa, specie a Cremona, Como e in Brianza. Ma era da dieci giorni che Guido Bertolaso, campione mondiale di protezione civile chiamato a Milano, ...