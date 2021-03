Vaccini Kluge | In Europa solo 8 | 8% ha ricevuto prima dose

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Kluge

Rai News

Con la copertura vaccinale nella regione che varia da meno dell'1% al 44% è troppo presto' per vedere un impatto dei'su ricoveri e decessi' per Covid - 19. Lo ha sottolineato Hans, ...Riguardo ai dubbi sui, secondoi Paesi europei dovrebbero continuare a somministrare il siero AstraZeneca in quanto i vantaggi sono molto maggiori dei rischi. "Al momento, non sappiamo ...L'orizzonte però lascia sperare: "I primi dati da Israele, Scozia e Regno Unito, collegati all'efficacia contro le malattie gravi dei vaccini Pfizer/BioNTech e AstraZeneca, è promettente e mostra che ...Un problema che ha voluto evidenziare Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa: “In diversi Paesi abbiamo bisogno di mantenere la fiducia nei vaccini anti ...