Vaccini Covid | Oms | “La disuguaglianza tra paesi ricchi e poveri è grottesca L’iniqua distribuzione è un oltraggio morale ed è controproducente”

"La disuguaglianza tra il numero di Vaccini somministrato nei paesi ricchi e quello somministrato nei paesi poveri sta crescendo e diventando ogni giorno più grottesca. L'iniqua distribuzione dei Vaccini per il Covid-19 non è solo un oltraggio dal punto di vista morale ma è anche controproducente dal punto di vista economico ed epidemiologico". Lo ha dichiarato in conferenza stampa il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

