Vaccini, a Salerno panchina senza speranza di dosi (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPresso il centro vaccinale anti Covid, installato all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, non c'è nessuna speranza per la panchina dove dovrebbero attendere i possibili cittadini che vogliono avere la vaccinazione, con dosi di avanzo dalla campagna di somministrazione regolare. Quella che era una possibilità ipotizzata dal commissario straordinario all'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo di vaccinare chiunque passi con dosi avanzate non è attuata presso il centro vaccinale dove sono rare le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, che in ogni caso sono utilizzate sempre in favore di soggetti già inseriti nelle categorie programmate e prenotate. Il programma ...

