Usa, spari in un supermercato in Colorado: almeno 6 morti (Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) - Sparatoria in un supermercato 'King Soopers' su Table Mesa Drive a Boulder, in Colorado. Diversi funzionari delle forze dell'ordine hanno confermato che almeno sei persone sono morte. Sui social alcuni video mostrano le immagini di diverse persone a terra all'interno e all'esterno del supermercato. Un uomo, apparentemente in manette, sarebbe stato portato via in ambulanza. L'elicottero KMGH, affiliato della Cnn, ha ripreso un uomo bianco a torso nudo che veniva portato via: sembrava avere sangue sul braccio e sulla gamba destra e le sue mani sembravano essere ammanettate dietro di lui mentre due ufficiali lo scortavano. Ci sarebbe anche un agente di polizia tra le sei vittime della sparatoria secondo il Wall Street Journal, che cita funzionari delle forze dell'ordine informati sulle indagini. Il movente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) - Sparatoria in un'King Soopers' su Table Mesa Drive a Boulder, in. Diversi funzionari delle forze dell'ordine hanno confermato chesei persone sono morte. Sui social alcuni video mostrano le immagini di diverse persone a terra all'interno e all'esterno del. Un uomo, apparentemente in manette, sarebbe stato portato via in ambulanza. L'elicottero KMGH, affiliato della Cnn, ha ripreso un uomo bianco a torso nudo che veniva portato via: sembrava avere sangue sul braccio e sulla gamba destra e le sue mani sembravano essere ammanettate dietro di lui mentre due ufficiali lo scortavano. Ci sarebbe anche un agente di polizia tra le sei vittime della sparatoria secondo il Wall Street Journal, che cita funzionari delle forze dell'ordine informati sulle indagini. Il movente ...

Agenzia_Ansa : Usa: spari al supermercato in Colorado, vittime - MariaPi38360036 : RT @MediasetTgcom24: Usa, spari in un supermercato in Colorado: alcuni feriti, un arresto #Usa - missfema : RT @Agenzia_Ansa: Usa: spari al supermercato in Colorado, vittime - NadaAlfano : RT @Agenzia_Ansa: Usa: spari al supermercato in Colorado, vittime - TV7Benevento : Usa, spari in un supermercato in Colorado: almeno 6 morti... -