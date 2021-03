Usa, sparatoria in un supermercato del Colorado:un uomo uccide 10 persone. Governatore: “Abbiamo visto il volto del male” (Di martedì 23 marzo 2021) È entrato nel locale con calma, in silenzio. Ha poi imbracciato il suo fucile semiautomatico Ar-15 e ha aperto il fuoco contro i presenti, uccidendo dieci persone. Con il Paese ancora scosso dopo la strage nei centri massaggi di Atlanta di una settimana fa, quando un 21enne ha ucciso otto persone, un crimine d’odio nei confronti della comunità asiatica, gli Stati Uniti tornano a contare i morti causati dalle armi da fuoco. Questa volta la tragedia ha colpito il Colorado, per la precisione la cittadina di Boulder, dove un uomo ha aperto il fuoco all’interno di un supermercato prima di essere arrestato dalla polizia. “Non ha detto nulla. È entrato e ha sparato”, ha raccontato un testimone al Denver Post dopo aver visto l’uomo bianco, in pantaloncini e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) È entrato nel locale con calma, in silenzio. Ha poi imbracciato il suo fucile semiautomatico Ar-15 e ha aperto il fuoco contro i presenti,ndo dieci. Con il Paese ancora scosso dopo la strage nei centri massaggi di Atlanta di una settimana fa, quando un 21enne ha ucciso otto, un crimine d’odio nei confronti della comunità asiatica, gli Stati Uniti tornano a contare i morti causati dalle armi da fuoco. Questa volta la tragedia ha colpito il, per la precisione la cittadina di Boulder, dove unha aperto il fuoco all’interno di unprima di essere arrestato dalla polizia. “Non ha detto nulla. È entrato e ha sparato”, ha raccontato un testimone al Denver Post dopo averl’bianco, in pantaloncini e ...

Advertising

repubblica : Usa, sparatoria in un supermercato in Colorado: 'Almeno sei vittime' - Adnkronos : #Usa, sparatoria in supermercato in #Colorado - RaiNews : L'uomo che ha sparato è stato fermato - angiuoniluigi : RT @Corriere: Sparatoria in un supermercato in Colorado: 10 morti. Ora l’America aspetta che Biden in... - Lucavad72 : RT @Agenzia_Ansa: E' di dieci morti tra cui un poliziotto il bilancio dell'ennesima sparatoria avvenuta in Colorado, a Boulder. Fermato un… -