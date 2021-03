Usa, il filmato della sparatoria nel supermercato in Colorado | VIDEO (Di martedì 23 marzo 2021) Colorado, sparatoria in un supermercato IL VIDEO Un uomo ha aperto il fuoco in un supermercato Boulder, una città del Colorado non lontana da Denver nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 marzo. Almeno dieci persone, tra cui un poliziotto, hanno perso la vita. Nel VIDEO condiviso su Twitter da un emittente locale, una persona riprende il supermercato da fuori mentre il killer è ancora dentro e si sentono i rumori dei colpi di pistola. Il responsabile della strage sarebbe stato fermato dalla polizia e si trova in custodia cautelare. Il poliziotto ucciso aveva 51 anni ed era in servizio dal 2020: lascia una moglie e due figli. Quella di ieri è la seconda sparatoria in una settimana negli Stati Uniti dopo la strage nel ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021)in unILUn uomo ha aperto il fuoco in unBoulder, una città delnon lontana da Denver nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 marzo. Almeno dieci persone, tra cui un poliziotto, hanno perso la vita. Nelcondiviso su Twitter da un emittente locale, una persona riprende ilda fuori mentre il killer è ancora dentro e si sentono i rumori dei colpi di pistola. Il responsabilestrage sarebbe stato fermato dalla polizia e si trova in custodia cautelare. Il poliziotto ucciso aveva 51 anni ed era in servizio dal 2020: lascia una moglie e due figli. Quella di ieri è la secondain una settimana negli Stati Uniti dopo la strage nel ...

Advertising

theforeignerrr : @CynicalSoul2 @AddoroGrifon @natavren Nessuno ha detto che lo stupro sia stato direttamente filmato, almeno sui can… - fastomas : Sembra quasi che chi usa violenza contro un omosessuale goda di uno stato di immunità. L'aggressore è stato denunci… - AleMancinelli8 : la #leggeZan serve ora. serve subito. chi usa la violenza deve essere sempre punito. non si può vivere in un mondo… - AlfonsoTregua : Appena visto un filmato in cui è lo stesso Draghi che usa il termine AZZERAMENTO delle cartelle. Dalla conferenza s… -