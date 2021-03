USA | dubbi sull’efficacia di AstraZeneca | “Forse ha inserito dati obsoleti”

(Di martedì 23 marzo 2021) Usa,del vaccino. Il National Institute of Allergy and Infectious Diseases:la società ha. Nuovisu, questa volta legati all’efficacia del vaccino e non alla sicurezza. Secondo gli Usa,potrebbe aver incluso informazioni obsolete nei risultati della sperimentazione condotta negli Stati Uniti. Usa,di: “la società ha” La notizia arriva poche ore dopo le autorità statunitensi hanno approvato il vaccinodefinendolo ...

Adnkronos

Oggi i dati non li abbiamo, ma arriva una nota molto preoccupante dai colleghi degliche hanno valutato lo studio: sostengono che l'annuncio dell'azienda sia stato inopportuno e basato su dati ...AstraZeneca era pronta a chiedere l'autorizzazione alla Food and Drug Administration (Fda, l'ente regolatorio dei farmaci negli) per l'autorizzazione del suo vaccino anche negli. Ora arriva l'...I dubbi sul vaccino AstraZeneca Secondo quanto si legge in una ... AstraZeneca potrebbe quindi aver usato dei dati vecchi negli studi clinici portati avanti negli Stati Uniti riguardanti il vaccino ...L'affondo di Sandra Gallina, d.g. della direzione Salute della Commissione Ue: "Produce solo in 1 stabilimento sui 5 previsti" ...