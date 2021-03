Uomini e Donne, Salvatore Di Carlo è positivo al covid-19. Le parole di Teresa Cilia (Di martedì 23 marzo 2021) Non è sicuramente un bel periodo per Teresa Cilia. L’ex tronista di Uomini e Donne il mese scorso si è sottoposta a un intervento, a causa di un’anomalia congenita al cuore. E nelle ultime ore ha rivelato ai suoi follower che il marito, Salvatore Di Carlo, ha contratto il covid-19 e quindi sia lui che … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 23 marzo 2021) Non è sicuramente un bel periodo per. L’ex tronista diil mese scorso si è sottoposta a un intervento, a causa di un’anomalia congenita al cuore. E nelle ultime ore ha rivelato ai suoi follower che il marito,Di, ha contratto il-19 e quindi sia lui che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

meb : Il personale sanitario italiano candidato al premio #Nobel per la Pace è una notizia che riempie di orgoglio tutti… - matteorenzi : Bellissima la campagna “The Hiring Chain” con il meraviglioso contributo di Sting. Oggi è la giornata internazional… - DPCgov : ???? Alluvioni, frane, incendi boschivi, ondate di calore… Grazie alle donne e agli uomini dei Centri Funzionali e d… - _lasilviaaa : Iconic io che mando ad una mia amica su iMessage le emoji dell’unicorno con la mia voce e sotto si sente la sigla di uomini e donne. - Ely_Vally : RT @francyungaro: E' la prima volta che accade in Italia: la Commissione Regionale del #Lazio approva la proposta di legge per rendere #ugu… -