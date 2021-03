Uomini e Donne, ex corteggiatore scopre in tv di non essere fertile (Di martedì 23 marzo 2021) Il noto influencer ed ex cavaliere di Uomini e Donne, Gianluca Tornese, ha scoperto il tutto attraverso un esperimento del programma Le Iene. Ecco cosa è successo. L’esperimento de Le Iene Nella scorsa puntata de Le Iene , su Italia Uno, è andato in onda un servizio a cura di Aurora Ramazzotti, figlia del cantante Eros e Michelle Hunziker. Il servizio si basa su un articolo de Il New York Times , che ha citato una ricerca secondo il quale, i giovani del 2021, dovrebbe perso circa il 40% di fertilità rispetto a quelli del 1980. Aurora Ramazzotti ha voluto dunque riunire 11 noti influncer per sottoporli ad uno spermiogramma. I partecipanti all’esperimento sono stati Angelo Sanzio, Tommy “Canaglia” e l’ex gieffino Denis Dosio. E poi ancora: Claudio Sona, Gianluca Tornese, Mariano Catanzaro e Nathan Lelli. Infine: Luca Alberici, ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 23 marzo 2021) Il noto influencer ed ex cavaliere di, Gianluca Tornese, ha scoperto il tutto attraverso un esperimento del programma Le Iene. Ecco cosa è successo. L’esperimento de Le Iene Nella scorsa puntata de Le Iene , su Italia Uno, è andato in onda un servizio a cura di Aurora Ramazzotti, figlia del cantante Eros e Michelle Hunziker. Il servizio si basa su un articolo de Il New York Times , che ha citato una ricerca secondo il quale, i giovani del 2021, dovrebbe perso circa il 40% di fertilità rispetto a quelli del 1980. Aurora Ramazzotti ha voluto dunque riunire 11 noti influncer per sottoporli ad uno spermiogramma. I partecipanti all’esperimento sono stati Angelo Sanzio, Tommy “Canaglia” e l’ex gieffino Denis Dosio. E poi ancora: Claudio Sona, Gianluca Tornese, Mariano Catanzaro e Nathan Lelli. Infine: Luca Alberici, ...

Advertising

meb : Il personale sanitario italiano candidato al premio #Nobel per la Pace è una notizia che riempie di orgoglio tutti… - matteorenzi : Bellissima la campagna “The Hiring Chain” con il meraviglioso contributo di Sting. Oggi è la giornata internazional… - matteosalvinimi : ???? In memoria di tutte le Vittime delle mafie, di servitori dello Stato che hanno dato la vita per la legalità, di… - zephyrs0ng : immaginate scrivere una tesi sulla misoginia ed essere attaccate in massa da uomini che frignano. d’altro canto, la… - UgoBaroni : RT @Antonio79B: 'Ho dormito solo con uomini con cui sono stata sposata. Quante donne possono dichiararlo?'. Oggi nel 2011 moriva l'attrice… -