Uomini e donne anticipazioni: SABINA e CLAUDIO, il grande giorno! (Di martedì 23 marzo 2021) SABINA e CLAUDIO lasciano insieme Uomini e donne Questo pomeriggio su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, che, come vedremo, ci riserverà molte sorprese. Oggi è infatti il grande giorno per CLAUDIO e SABINA, i quali lasceranno lo studio insieme per viversi lontani dalle telecamere la loro storia d’amore. Tutto nascerà quando il cavaliere annuncerà di dover lasciare la città per aprire una nuova attività. Questo ovviamente comporterebbe la sua uscita definitiva dal programma e quindi chiederà a SABINA di accompagnarlo per non perderla di vista. CLAUDIO domanderà alla dama se si sente pronta a trasferirsi in pianta stabile con lui e a quel punto SABINA non si ... Leggi su tvsoap (Di martedì 23 marzo 2021)lasciano insiemeQuesto pomeriggio su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di, che, come vedremo, ci riserverà molte sorprese. Oggi è infatti ilgiorno per, i quali lasceranno lo studio insieme per viversi lontani dalle telecamere la loro storia d’amore. Tutto nascerà quando il cavaliere annuncerà di dover lasciare la città per aprire una nuova attività. Questo ovviamente comporterebbe la sua uscita definitiva dal programma e quindi chiederà adi accompagnarlo per non perderla di vista.domanderà alla dama se si sente pronta a trasferirsi in pianta stabile con lui e a quel puntonon si ...

Advertising

meb : Il personale sanitario italiano candidato al premio #Nobel per la Pace è una notizia che riempie di orgoglio tutti… - matteorenzi : Bellissima la campagna “The Hiring Chain” con il meraviglioso contributo di Sting. Oggi è la giornata internazional… - matteosalvinimi : ???? In memoria di tutte le Vittime delle mafie, di servitori dello Stato che hanno dato la vita per la legalità, di… - MO0NLOV3R : RT @prayingmantidae: @nonnagualtiera @pricez_taylor @kajegf io la chiamo transandromisogyny perché colpisce noi uomini trans, ti giuro su t… - abc_styles_27 : RT @cimdrp: Chissà dove sono gli uomini che dicono che due ragazzi non dovrebbero baciarsi in pubblico perché non sono un bell’esempio per… -