Uomini e Donne, anticipazioni del 23 marzo: una scelta coi petali, Gianni litiga con Maria (Di martedì 23 marzo 2021) Terzo appuntamento di Uomini e Donne Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi. Cosa accadrà nella puntata in onda martedì 23 marzo 2021? Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News svelano che ci sarà una scelta inaspettata, ovvero quella di Claudio e Sabina. Poi in studio ci sarà un’accesa discussione tra l’opinionista Gianni Sperti, la dama Maria e il cavaliere Alessandro. La scelta di Claudio e Sabina Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne riservano una grandissima sorpresa, qualcosa che non si aspettava nemmeno la padrona di casa Maria De Filippi. Una coppia deciderà di uscire dal dating show per ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 23 marzo 2021) Terzo appuntamento diContinua la programmazione di, il popolare dating show diDe Filippi. Cosa accadrà nella puntata in onda martedì 232021? Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News svelano che ci sarà unainaspettata, ovvero quella di Claudio e Sabina. Poi in studio ci sarà un’accesa discussione tra l’opinionistaSperti, la damae il cavaliere Alessandro. Ladi Claudio e Sabina Gli spoiler dell’appuntamento odierno diriservano una grandissima sorpresa, qualcosa che non si aspettava nemmeno la padrona di casaDe Filippi. Una coppia deciderà di uscire dal dating show per ...

Advertising

meb : Il personale sanitario italiano candidato al premio #Nobel per la Pace è una notizia che riempie di orgoglio tutti… - matteorenzi : Bellissima la campagna “The Hiring Chain” con il meraviglioso contributo di Sting. Oggi è la giornata internazional… - matteosalvinimi : ???? In memoria di tutte le Vittime delle mafie, di servitori dello Stato che hanno dato la vita per la legalità, di… - rossanavolpe1 : RT @Antonio79B: 'Ho dormito solo con uomini con cui sono stata sposata. Quante donne possono dichiararlo?'. Oggi nel 2011 moriva l'attrice… - Antonio79B : 'Ho dormito solo con uomini con cui sono stata sposata. Quante donne possono dichiararlo?'. Oggi nel 2011 moriva l… -