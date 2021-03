Uomini e Donne 23 marzo, le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di martedì 23 marzo 2021) Il secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne sarà un concentrato di colpi di scena. Lo rivelano le anticipazioni del Vicolo delle News, secondo cui la puntata odierna sarà dedicata al Trono Over e in particolare a una scelta che spiazzerà addirittura Maria de Filippi, la padrona di casa. Prima della rivelazione, però, ci sarà spazio per un confronto. Ad inizio puntata, infatti, Armando Incarnato accuserà Luca di parlare troppo di lui durante le interviste, così lo inviterà a pensare al suo percorso. Poi nascerà una discussione tra cavalieri che vedrà coinvolti proprio Luca, Armando e Biagio. Durante il confronto Luca dichiarerà di sentirsi diverso da gli altri due, soprattutto per quanto riguarda l’approccio che ha con le Donne. Nel corso della puntata ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 marzo 2021) Il secondo appuntamento settimanale disarà un concentrato di colpi di scena. Lo rivelano ledel Vicolo delle News, secondo cui la puntata odierna sarà dedicata ale in particolare a una scelta che spiazzerà addirittura Maria de Filippi, la padrona di casa. Prima della rivelazione, però, ci sarà spazio per un confronto. Ad inizio puntata, infatti, Armando Incarnato accuserà Luca di parlare troppo di lui durante le interviste, così lo inviterà a pensare al suo percorso. Poi nascerà una discussione tra cavalieri che vedrà coinvolti proprio Luca, Armando e Biagio. Durante il confronto Luca dichiarerà di sentirsi diverso da gli altri due, soprattutto per quanto riguarda l’approccio che ha con le. Nel corso della puntata ...

