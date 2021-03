Un'intera famiglia stroncata dal Covid: muoiono marito, moglie e il figlio di 46 anni (Di martedì 23 marzo 2021) Una intera famiglia stroncata dal Covid : padre, madre e figlio di 46 anni morti in seguito al contagio da coronavirus. Accade a Taranto , dove un'intera famiglia ha perso la vita nell'hub Covid dell'... Leggi su leggo (Di martedì 23 marzo 2021) Unadal: padre, madre edi 46morti in seguito al contagio da coronavirus. Accade a Taranto , dove un'ha perso la vita nell'hubdell'...

