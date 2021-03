Una Vita, girata la scena finale: cosa succede l’ultima puntata (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo le anticipazioni rivelate dalla sceneggiatrice Verónica Sáenz Una Vita volge al suo capitolo finale. La Sáenz ha scritto sui social un post dove conferma la fine della soap tanto amata in Spagna ma anche in Italia, i rumors sul fatto che il set d’Acias 38 fosse arrivato a conclusione circolava già da tempo, ma ora la conferma è ufficiale e i telespettatori dovranno farsene una ragione. Una Vita Solonotizie24Una Vita, registrato l’atto finale della soap l’ultima puntata di Una Vita, giunta al capitolo 1483, andrà in onda in Spagna i primi di Maggio e anche se non è stato rivelato molto sul finale ma sembra che non mancheranno colpi di scena, come la morte di qualche protagonista. Come sappiamo Lolita ha perso il ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo le anticipazioni rivelate dalla sceneggiatrice Verónica Sáenz Unavolge al suo capitolo. La Sáenz ha scritto sui social un post dove conferma la fine della soap tanto amata in Spagna ma anche in Italia, i rumors sul fatto che il set d’Acias 38 fosse arrivato a conclusione circolava già da tempo, ma ora la conferma è ufficiale e i telespettatori dovranno farsene una ragione. UnaSolonotizie24Una, registrato l’attodella soapdi Una, giunta al capitolo 1483, andrà in onda in Spagna i primi di Maggio e anche se non è stato rivelato molto sulma sembra che non mancheranno colpi di, come la morte di qualche protagonista. Come sappiamo Lolita ha perso il ...

Advertising

Pontifex_it : Per noi credenti, “sorella acqua” non è una merce: è un simbolo universale ed è fonte di vita e di salute. Tanti fr… - LucaBizzarri : Stasera su Rai 3 raccontano quanto è costata una vita. Quanto sono costate le bugie di tutti, non solo dell’Egitto, su Giulio Regeni. - CarloCalenda : Questi tipi del Codacons devono avere una vita piuttosto monotona. - AfinetAlberto : RT @Mov5Stelle: Ogni goccia d’acqua è una macchina del tempo pronta a portare la vita nel futuro. Il MoVimento 5 Stelle ha sempre lavorato… - DidonnaNadia : RT @BullaPupa: CERCO UNO STALLO FAMILIARE anche a pagamento NON PUÒ STARE ANCORA IN CANILE??? Cristiano ha 9 anni. ha vissuto e vive tutt'or… -