Una vita anticipazioni: Ursula minaccia ancora Genoveva, come andrà a finire? (Di martedì 23 marzo 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il 24 marzo 2021, Ursula se ne andrà da Acacias 38 o prima porterà a termine la sua vendetta contro Genoveva? La Dicenta sembra essere pronta a fare di tutto pur di affossare la sua nemica dopo gli ultimi colpi bassi che sono stati tirati alle sue spalle. E le nostre anticipazioni ci rivelano proprio che cosa accadrà nel prossimo appuntamento con la soap di Canale 5. In onda domani la prima parte dell’episodio 1142 della soap spagnola! Assolutamente da non perdere, come sempre. In questo periodo poi c’è anche un’altra story line che piace ai telespettatori. Maite e Camino sembrano avere uno strano feeling e la nipote di Armando sembra non dirla tutta sulle storie d’amore del suo passato. Cosa nasconde? Ecco per voi tutte le ultime ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 23 marzo 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda il 24 marzo 2021,se neda Acacias 38 o prima porterà a termine la sua vendetta contro? La Dicenta sembra essere pronta a fare di tutto pur di affossare la sua nemica dopo gli ultimi colpi bassi che sono stati tirati alle sue spalle. E le nostreci rivelano proprio che cosa accadrà nel prossimo appuntamento con la soap di Canale 5. In onda domani la prima parte dell’episodio 1142 della soap spagnola! Assolutamente da non perdere,sempre. In questo periodo poi c’è anche un’altra story line che piace ai telespettatori. Maite e Camino sembrano avere uno strano feeling e la nipote di Armando sembra non dirla tutta sulle storie d’amore del suo passato. Cosa nasconde? Ecco per voi tutte le ultime ...

