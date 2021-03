Una Vita anticipazioni spagnole, Maite e Camino amanti (Di martedì 23 marzo 2021) Nelle puntate italiane di Una Vita che stai attualmente vedendo, hai potuto assistere alla conoscenza fra Camino, la più piccola dei Pasamar, e Maite, l’eccentrica pittrice nipote di Don Armando. Fra le due l’intesa è grande ma cosa accadrà prossimamente? Te lo raccontano le anticipazioni spagnole. La pittrice, notando il talento di Camino, si è offerta di darle qualche lezione di pittura. Fin da subito per la giovane Pasamar è la scoperta di un mondo nuovo, non solo dal punto di vista dell’arte ma soprattutto del pensiero, visto che Maite è anticonformista e lotta per i diritti delle donne. Ben presto l’ammirazione diventerà amore e le due inizieranno una relazione trasgressiva che farà parlare tutta Acacias. Felicia, capendo che questa situazione potrebbe rovinare ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 23 marzo 2021) Nelle puntate italiane di Unache stai attualmente vedendo, hai potuto assistere alla conoscenza fra, la più piccola dei Pasamar, e, l’eccentrica pittrice nipote di Don Armando. Fra le due l’intesa è grande ma cosa accadrà prossimamente? Te lo raccontano le. La pittrice, notando il talento di, si è offerta di darle qualche lezione di pittura. Fin da subito per la giovane Pasamar è la scoperta di un mondo nuovo, non solo dal punto di vista dell’arte ma soprattutto del pensiero, visto cheè anticonformista e lotta per i diritti delle donne. Ben presto l’ammirazione diventerà amore e le due inizieranno una relazione trasgressiva che farà parlare tutta Acacias. Felicia, capendo che questa situazione potrebbe rovinare ...

