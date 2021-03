Una Vita, anticipazioni spagnole: Dori sta ingannando Felipe? (Di martedì 23 marzo 2021) In attesa della messa in onda dell'attesissimo finale di Una Vita, che in Spagna arriverà tra poche settimane,continuano ad arrivare interessanti anticipazioniin particolare sul personaggio di Felipe. L'uomo, dopo aver perso Marcia e poi Natalia, morte per opera di Genoveva Salmeron, e dopo il terribile attentato che ha distrutto Acacias e provocato la tragica scomparsa di Antonito Palacios e di Carmen, la moglie di Ramon, è entrato in una profonda crisi e ha iniziato a soffrire di problemi psichici che hanno minato anche la sua salute. In suo soccorso, però, è arrivata Dori, un'infermiera che ha iniziato ad occuparsi di lui e che, giorno dopo giorno, ha imparato a coesistere con l'Alvarez Hermoso e con i suoi scatti d'ira e il suo carattere talvolta ingestibile. Con il tempo, tra Dori e ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 23 marzo 2021) In attesa della messa in onda dell'attesissimo finale di Una, che in Spagna arriverà tra poche settimane,continuano ad arrivare interessantiin particolare sul personaggio di. L'uomo, dopo aver perso Marcia e poi Natalia, morte per opera di Genoveva Salmeron, e dopo il terribile attentato che ha distrutto Acacias e provocato la tragica scomparsa di Antonito Palacios e di Carmen, la moglie di Ramon, è entrato in una profonda crisi e ha iniziato a soffrire di problemi psichici che hanno minato anche la sua salute. In suo soccorso, però, è arrivata, un'infermiera che ha iniziato ad occuparsi di lui e che, giorno dopo giorno, ha imparato a coesistere con l'Alvarez Hermoso e con i suoi scatti d'ira e il suo carattere talvolta ingestibile. Con il tempo, trae ...

Advertising

Pontifex_it : Per noi credenti, “sorella acqua” non è una merce: è un simbolo universale ed è fonte di vita e di salute. Tanti fr… - matteosalvinimi : Una preghiera per la ragazza che combatte per la vita, solo disprezzo per il vigliacco aggressore. - LucaBizzarri : Stasera su Rai 3 raccontano quanto è costata una vita. Quanto sono costate le bugie di tutti, non solo dell’Egitto, su Giulio Regeni. - letmeshinewithu : Ma si puó avere la sensazione di non aver fatto nulla nell’arco di tutta la giornata quando effettivamente non é la… - twiithit : RT @Samanotte: Come si muore? Con ogni perdita, con ogni partenza, con ogni tristezza, una persona perde l'amore della vita ?????????????? https:/… -