Una vita, anticipazioni Spagna: scatta il bacio tra Maite e Camino (Di martedì 23 marzo 2021) In Una vita tra non molto, assisteremo al primo bacio tra Camino e Maite. In seguito, la pittrice cercherà di allontanare da sé la giovane Pasamar, consapevole che una loro possibile relazione non verrà mai accettata nel quartiere. Scopriamo insieme qualche dettaglio su questa story line e che sarà destinata ad appassionarci nel corso delle prossime settimane di programmazione. Una vita, spoiler: Camino si innamora di Maite? L’arrivo di Maite Zaldua nel quartiere non sarà passato inosservato. Mentre le signore di Acacias faticheranno a comprendere i suoi modi di fare anticonformisti, la giovane Camino ne sarà sempre più affascinata. La sorella di Emilio rimarrà senza parole soprattutto nel momento in cui vedrà un dipinto raffigurante ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 23 marzo 2021) In Unatra non molto, assisteremo al primotra. In seguito, la pittrice cercherà di allontanare da sé la giovane Pasamar, consapevole che una loro possibile relazione non verrà mai accettata nel quartiere. Scopriamo insieme qualche dettaglio su questa story line e che sarà destinata ad appassionarci nel corso delle prossime settimane di programmazione. Una, spoiler:si innamora di? L’arrivo diZaldua nel quartiere non sarà passato inosservato. Mentre le signore di Acacias faticheranno a comprendere i suoi modi di fare anticonformisti, la giovanene sarà sempre più affascinata. La sorella di Emilio rimarrà senza parole soprattutto nel momento in cui vedrà un dipinto raffigurante ...

