UNA VITA, anticipazioni puntata di mercoledì 24 e giovedì 25 marzo 2021 (Di martedì 23 marzo 2021) anticipazioni puntata 1143 di Una VITA di mercoledì 24 e giovedì 25 marzo 2021: Sulla stampa vengono pubblicate delle critiche positive dell’esibizione di José Miguel, che ora viene anche fermato per strada per le congratulazioni. Ma Bellita sembra infastidita dal successo del marito… Cinta è gelosa di Maite e se la prende con Emilio, tanto che Antoñito consiglia all’amico di sposare quanto prima la giovane Dominguez in modo da chiudere definitivamente la questione! Felicia non è affatto felice della svolta progressista della figlia Camino e così dice a Maite che intende vietare alla ragazza di continuare con le lezioni. Ursula concede un solo giorno a Genoveva per trovare il modo di riabilitare il suo nome agli occhi degli abitanti di Acacias; la Dicenta pensa di ... Leggi su tvsoap (Di martedì 23 marzo 2021)1143 di Unadi24 e25: Sulla stampa vengono pubblicate delle critiche positive dell’esibizione di José Miguel, che ora viene anche fermato per strada per le congratulazioni. Ma Bellita sembra infastidita dal successo del marito… Cinta è gelosa di Maite e se la prende con Emilio, tanto che Antoñito consiglia all’amico di sposare quanto prima la giovane Dominguez in modo da chiudere definitivamente la questione! Felicia non è affatto felice della svolta progressista della figlia Camino e così dice a Maite che intende vietare alla ragazza di continuare con le lezioni. Ursula concede un solo giorno a Genoveva per trovare il modo di riabilitare il suo nome agli occhi degli abitanti di Acacias; la Dicenta pensa di ...

Ultime Notizie dalla rete : UNA VITA Fiorentina, la lettera di Prandelli: "Consapevole che la mia carriera possa finire qui" 'Firenze, 23 marzo 2021. È la seconda volta che lascio la Fiorentina . La prima per volere di altri, oggi per una mia decisione. Nella vita di ciascuno, oltre che alle cose belle, si accumulano scorie, veleni che talvolta ti presentano il conto tutto assieme. In questo momento della mia vita mi trovo in un ...

Prandelli, commovente lettera di addio: 'La mia carriera può finire' FIRENZE - " È la seconda volta che lascio la Fiorentina . La prima per volere di altri, oggi per una mia decisione. Nella vita di ciascuno, oltre che alle cose belle, si accumulano scorie, veleni che talvolta ti presentano il conto tutto assieme. In questo momento della mia vita mi trovo in un ...

Una vita, la puntata di lunedì 22 marzo Mediaset Play Fiorentina, si è dimesso Cesare Prandelli (Adnkronos) – Cesare Prandelli si è dimesso da allenatore della Fiorentina. L’ex ct della Nazionale era tornato sulla panchina viola lo scorso novembre al posto di Beppe Iachini, ora in pole position ...

Ragazza scomparsa a novembre, arrestato per omicidio tatuatore fiorentino La coppia, che nella vita svolge la professione di tatuatori in un annesso prospiciente ... sono state analizzate le immagini di due telecamere di videosorveglianza collocate nel Comune di Orentano, ...

