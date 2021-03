Una Vita, anticipazioni 24 marzo: una decisione drastica (Di martedì 23 marzo 2021) Una Vita entrerà nel vivo per quanto concerne la storyline incentrata su Camino e Maite che presto assumeranno un ruolo sempre più centrale nello sviluppo delle trame della soap opera iberica. Le anticipazioni inerenti l'episodio che andrà in onda mercoledì 24 marzo, infatti, sottolineano che la piccola di casa Pasamar sarà sempre più entusiasta e briosa grazie alle lezioni di disegno che ha iniziato con la nipote di Armando. Ma se da un lato la ragazza apparirà al settimo cielo, dall'altro Felicia non sarà affatto contenta soprattutto per quanto concerne i discorsi progressisti della figlia che inizieranno seriamente ad infastidirla. La donna, infatti, ha una mentalità antiquata e retrograda e non concepisce lo stile di Vita di Maite né la sua apertura mentale, inoltre desidera che Camino si occupi solo degli ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 23 marzo 2021) Unaentrerà nel vivo per quanto concerne la storyline incentrata su Camino e Maite che presto assumeranno un ruolo sempre più centrale nello sviluppo delle trame della soap opera iberica. Leinerenti l'episodio che andrà in onda mercoledì 24, infatti, sottolineano che la piccola di casa Pasamar sarà sempre più entusiasta e briosa grazie alle lezioni di disegno che ha iniziato con la nipote di Armando. Ma se da un lato la ragazza apparirà al settimo cielo, dall'altro Felicia non sarà affatto contenta soprattutto per quanto concerne i discorsi progressisti della figlia che inizieranno seriamente ad infastidirla. La donna, infatti, ha una mentalità antiquata e retrograda e non concepisce lo stile didi Maite né la sua apertura mentale, inoltre desidera che Camino si occupi solo degli ...

Advertising

Pontifex_it : Per noi credenti, “sorella acqua” non è una merce: è un simbolo universale ed è fonte di vita e di salute. Tanti fr… - matteosalvinimi : Una preghiera per la ragazza che combatte per la vita, solo disprezzo per il vigliacco aggressore. - matteosalvinimi : Una preghiera per Marta che lotta per la vita. Sconvolge la mostruosa ferocia del vigliacco aggressore, la sua giov… - oltrelegioie : RT @Luca_15_5: EMERGENZA SICILIA .ECCOLA LA FACCIA RASSEGNATA DI CHI SARÀ A BREVE CHIUSA IN UN BOX?? ECCO COSA SUCCEDE QUANDO LI SALVIAMO DA… - mery_sereno : La rovina dell'Italia non sono i Ferragnez che che condividono la notizia di una nuova vita, ma siete voi che li co… -