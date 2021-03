Una Vita, anticipazioni 24 marzo: Felicia e Cinta furiose con Maite (Di martedì 23 marzo 2021) Una Vita, anticipazioni 24 marzo: al centro della puntata di domani, ci sarà Maite, l’affascinante maestra di pittura di Camino. Non si attirerà soltanto l’ostilità della madre della ragazza, Felicia, ma anche quella di Cinta, fidanzata di Emilio. In questo articolo spiegheremo i motivi. Prima, però, parliamo di altri protagonisti della telenovela di cui racconterà la puntata. Bellita gelosa del successo di José? La carriera di José come attore sta riscuotendo un grande successo sia mediatico che di pubblico. C’è chi lo riconosce e lo ferma per la strada, ma Bellita sembra non gradire: sarà così? Cinta gelosa di Maite Maite sta dando fastidio Cinta, fidanzata di Emilio. La Dominguez gli fa continuamente scenate di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 23 marzo 2021) Una24: al centro della puntata di domani, ci sarà, l’affascinante maestra di pittura di Camino. Non si attirerà soltanto l’ostilità della madre della ragazza,, ma anche quella di, fidanzata di Emilio. In questo articolo spiegheremo i motivi. Prima, però, parliamo di altri protagonisti della telenovela di cui racconterà la puntata. Bellita gelosa del successo di José? La carriera di José come attore sta riscuotendo un grande successo sia mediatico che di pubblico. C’è chi lo riconosce e lo ferma per la strada, ma Bellita sembra non gradire: sarà così?gelosa dista dando fastidio, fidanzata di Emilio. La Dominguez gli fa continuamente scenate di ...

