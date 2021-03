Una vita, anticipazioni 23 marzo: Ursula minaccia Genoveva (Di martedì 23 marzo 2021) Ursula metterà in atto la sua contromossa per contrastare Genoveva. La donna, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti l'episodio in onda oggi 23 marzo, dopo essere stata cacciata dal quartiere, tornerà di nascosto e si intrufolerà in casa della Salmeron. Dopo di ché, minaccerà la donna di sapere dove si trova Cristobal. Nel frattempo, Rosina metterà in giro la voce che Maite ha avuto una forte delusione d'amore per un uomo più grande di lei. Una vita, trama 23 marzo: Rosina mette in giro la voce che Maite ha avuto una delusione d'amore Maite da quando è arrivata nel quartiere, ha destato molta curiosità nei vicini a causa dei suoi modi di fare per nulla convenzionali e del tutto moderni. La donna, ha preso in affitto uno degli appartamenti di proprietà di ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 23 marzo 2021)metterà in atto la sua contromossa per contrastare. La donna, come rivelano leUnainerenti l'episodio in onda oggi 23, dopo essere stata cacciata dal quartiere, tornerà di nascosto e si intrufolerà in casa della Salmeron. Dopo di ché, minaccerà la donna di sapere dove si trova Cristobal. Nel frattempo, Rosina metterà in giro la voce che Maite ha avuto una forte delusione d'amore per un uomo più grande di lei. Una, trama 23: Rosina mette in giro la voce che Maite ha avuto una delusione d'amore Maite da quando è arrivata nel quartiere, ha destato molta curiosità nei vicini a causa dei suoi modi di fare per nulla convenzionali e del tutto moderni. La donna, ha preso in affitto uno degli appartamenti di proprietà di ...

