Una Vita, 23 marzo 2021: anticipazioni puntata di oggi. La gelosia di Rosina (Di martedì 23 marzo 2021) Una Vita, 23 marzo 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 23 marzo 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Maite è la nuova arrivata ad Acacias: è una bravissimi pittrice e un po’ a fatica sta cercando fi darsi ben volere nel quartiere. Le sue idee e il suo modo di fare hanno conquistato in primis la giovane Camino che ha deciso di seguire un corso di pittura con lei. Felicia ha accettato di buon cuore, ma proprio l’essere libertina di Maite l’ha spinta a chiedere ad Emilio di seguire e controllare sua sorella durante le lezioni con la ragazza. Nel frattempo, un po’ ambiguo è il comportamento di ... Leggi su zon (Di martedì 23 marzo 2021) Una, 23: ecco cosa succederà nelladiin onda su Canale 5 Una, 23: ecco cosa succederà nelladidella nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Maite è la nuova arrivata ad Acacias: è una bravissimi pittrice e un po’ a fatica sta cercando fi darsi ben volere nel quartiere. Le sue idee e il suo modo di fare hanno conquistato in primis la giovane Camino che ha deciso di seguire un corso di pittura con lei. Felicia ha accettato di buon cuore, ma proprio l’essere libertina di Maite l’ha spinta a chiedere ad Emilio di seguire e controllare sua sorella durante le lezioni con la ragazza. Nel frattempo, un po’ ambiguo è il comportamento di ...

Advertising

Pontifex_it : Per noi credenti, “sorella acqua” non è una merce: è un simbolo universale ed è fonte di vita e di salute. Tanti fr… - LucaBizzarri : Stasera su Rai 3 raccontano quanto è costata una vita. Quanto sono costate le bugie di tutti, non solo dell’Egitto, su Giulio Regeni. - matteosalvinimi : Una preghiera per la ragazza che combatte per la vita, solo disprezzo per il vigliacco aggressore. - potente_adoro : RT @_Komorebi_197: 'Nella vita tutto torna per chi sa aspettare' 'La cosa più importate da ricordare è che l'umiltà è alla base di tutto e… - TaeJinMoonlight : La mia amica gestisce la ditta di pompe funebri di famiglia. Tempo fa le chiesi il santino di eunwoo grigio con la… -