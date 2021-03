Una strategia africana per l’Italia Guerini a Gibuti secondo Silvestri

Leggi su formiche

(Di martedì 23 marzo 2021) La visita adel ministro della Difesa, Lorenzo, si iscrive in una storia consolidata di rapporti bilaterali trae la piccola Repubblica che si affaccia sul Mar Rosso. Ex-colonia francese, grazie alla sua posizione geografica e al suo grande porto naturale,è stata tradizionalmente la più importante base militare francese nella regione: un ruolo confermato anche dopo il conseguimento della sua indipendenza. Attualmente Parigi vi ospita circa duemila militari e due piccoli contingenti alleati (spagnoli e tedeschi). Da alcuni anni è presente aanche una piccola, ma importante base italiana, in appoggio alle forze impiegate nelle varie missioni contro la pirateria, il terrorismo e in genere la sicurezza nel Mediterraneo, nel Medio Oriente e naturalmente in Africa. Tale ...