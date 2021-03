Una notte con la regina: stasera su Rai5 il film tratto da un episodio reale accaduto alla regina Elisabetta (Di martedì 23 marzo 2021) stasera su Rai5 alle 21:15 va in onda Una notte con la regina, film del 2015 che trae ispirazione da un episodio realmente accaduto nella vita della regina Elisabetta II e di sua sorella Margaret. Una notte con la regina è il film che, stasera su Rai5 dalle 21:15, farà compagnia a tutti coloro che vorranno "sbirciare" nei ricordi di una giovanissima regina Elisabetta II. Come mai? La vicenda da cui il film prende spunto è realmente accaduta. È la sera dell'8 maggio 1945, giornata della vittoria degli Alleati contro la Germania nazista. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 marzo 2021)sualle 21:15 va in onda Unacon ladel 2015 che trae ispirazione da unrealmentenella vita dellaII e di sua sorella Margaret. Unacon laè ilche,sudalle 21:15, farà compagnia a tutti coloro che vorranno "sbirciare" nei ricordi di una giovanissimaII. Come mai? La vicenda da cui ilprende spunto è realmente accaduta. È la sera dell'8 maggio 1945, giornata della vittoria degli Alleati contro la Germania nazista. ...

