Una “banca del seme” da mandare sulla Luna per proteggere la vita sulla Terra: lo studio (Di martedì 23 marzo 2021) Un’arca Lunare per proteggere la vita sulla Terra. E’ così che un gruppo di scienziati dell’Università dell’Arizona pensano di assicurare la sopravvivenza di alcune creature terrestri da un futuro apocalittico sulla Terra. Secondo quanto riferito durante la conferenza aerospaziale dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), gli studiosi americani avrebbero usato come spunto la biblica “Arca di Noè”. Hanno così studiato la possibilità di spedire sulla Luna una sorta di deposito di cellule riproduttive appartenenti a 6,7 milioni di specie terrestri: da animali a semi fino a spore di specie vegetali. L’idea è quella di creare sul nostro satellite una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Un’arcare perla. E’ così che un gruppo di scienziati dell’Università dell’Arizona pensano di assicurare la sopravvivenza di alcune creature terrestri da un futuro apocalittico. Secondo quanto riferito durante la conferenza aerospaziale dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), glisi americani avrebbero usato come spunto la biblica “Arca di Noè”. Hanno così studiato la possibilità di spedireuna sorta di deposito di cellule riproduttive appartenenti a 6,7 milioni di specie terrestri: da animali a semi fino a spore di specie vegetali. L’idea è quella di creare sul nostro satellite una ...

