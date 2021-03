Un vestito, una foto, un reperto egizio: il Museo di Riva del Garda online (Di mercoledì 24 marzo 2021) La partecipazione è gratuita con iscrizione tramite mail a info@MuseoaltoGarda.it. Nel caso in cui fosse possibile le conferenze successive si terranno in presenza. Leggi su trentotoday (Di mercoledì 24 marzo 2021) La partecipazione è gratuita con iscrizione tramite mail a info@alto.it. Nel caso in cui fosse possibile le conferenze successive si terranno in presenza.

Advertising

hazdance : @itsmavrtij Personalmente lo trovo normale cioè nel senso ha fatto alcuni vestiti per neonati perché non usarli cio… - ismaylyusuf : RT @claudiorecchia: @lauraboldrini Pensi, c'è chi viene picchiato per motivi religiosi, chi per il colore della pelle, chi per la sua appar… - L18593216 : @Danielamancino2 @Fede_Dreamer_ @ItCandem @JoinCircus @merycandem Ma su facebook dicono che sia a Fiumicino, e una… - emmsbrg : RT @thenightwe2met: ho una strana fissa per tommy vestito da coccodrillo, non sto bene ! stop work ! - thenightwe2met : ho una strana fissa per tommy vestito da coccodrillo, non sto bene ! stop work ! -