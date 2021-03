Un Posto al Sole, trama 23 marzo 2021: paure e crisi (Di martedì 23 marzo 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole 23 marzo 2021 con una nuova scoppiettante puntata che porta alla consapevolezza di alcune crisi e alcune paure dei protagonisti. Che cosa sta per accadere? Rossella in crisi Una nuova settimana per Un Posto al Sole che è già iniziata nel migliore dei modi per tutti i protagonisti della soap napoletana. Ci sono tantissimi nuovi colpi di scena e alcuni soggetti molto amati dal pubblico a casa potrebbero rischiare grosso. Ma facciamo un passo alla volta, infatti una delle protagoniste è Rossella. La figlia di Silvia e Michele è in crisi e non sa se vuole terminare l'Università. Nelle scorse puntate è stata messa a dura prova con una bozza della tesi che non è risultata essere idonea per ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 23 marzo 2021) Anticipazioni Unal23con una nuova scoppiettante puntata che porta alla consapevolezza di alcunee alcunedei protagonisti. Che cosa sta per accadere? Rossella inUna nuova settimana per Unalche è già iniziata nel migliore dei modi per tutti i protagonisti della soap napoletana. Ci sono tantissimi nuovi colpi di scena e alcuni soggetti molto amati dal pubblico a casa potrebbero rischiare grosso. Ma facciamo un passo alla volta, infatti una delle protagoniste è Rossella. La figlia di Silvia e Michele è ine non sa se vuole terminare l'Università. Nelle scorse puntate è stata messa a dura prova con una bozza della tesi che non è risultata essere idonea per ...

