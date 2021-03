UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di mercoledì 24 marzo 2021

Leggi su tvsoap

(Di martedì 23 marzo 2021)di Unalin onda24: Per Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso) è il tempo dell’attesa: i due aspettano con trepidante ansia dal professor Volpicelli (Massimiliano Buzzanca) il risultato degli esami clinici a cui il Sartori si è sotto. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si lascia andare a un momento di nostalgia. Rossella (Giorgia Gianetiempo) è alle prese con una vera e propria corsa contro il tempo per consegnare in tempo la tesi a Volpicelli: ce la farà? Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)