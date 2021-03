UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 29 marzo al 2 aprile 2021 (Di martedì 23 marzo 2021) anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 22 a venerdì 26 marzo 2021: Giunge altro scompiglio per Sasà, dopo l’improvviso arrivo di Bice a casa del vigile Cotugno; tutto ciò, però, apre gli occhi a Mariella sul valore dell’amicizia. Filippo torna a casa: Serena e Irene lo accolgono con affetto e lui si gode un momento di normalità. La collaborazione tra Roberto e Franco diviene sempre più stretta e ciò provoca perplessità in Giulia e Renato. Sia pure a un prezzo doloroso, Mariella fa pace con Bice dopo il pranzo fallimentare a casa di Cotugno. Sasà affronta Bruno Sarti. Filippo fa un resoconto a Serena che, emozionata, dà il suo benestare per quanto riguarda la partenza del marito alla volta di Milano. Franco indaga ancora sul sabotatore dei Cantieri. Un POSTO al ... Leggi su tvsoap (Di martedì 23 marzo 2021)settimanali puntate Unalda lunedì 22 a venerdì 26: Giunge altro scompiglio per Sasà, dopo l’improvviso arrivo di Bice a casa del vigile Cotugno; tutto ciò, però, apre gli occhi a Mariella sul valore dell’amicizia. Filippo torna a casa: Serena e Irene lo accolgono con affetto e lui si gode un momento di normalità. La collaborazione tra Roberto e Franco diviene sempre più stretta e ciò provoca perplessità in Giulia e Renato. Sia pure a un prezzo doloroso, Mariella fa pace con Bice dopo il pranzo fallimentare a casa di Cotugno. Sasà affronta Bruno Sarti. Filippo fa un resoconto a Serena che, emozionata, dà il suo benestare per quanto riguarda la partenza del marito alla volta di Milano. Franco indaga ancora sul sabotatore dei Cantieri. Unal ...

