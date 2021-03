Un posto al sole | anticipazioni 24 marzo | corsa contro il tempo

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 23 marzo 2021) Rossella sarà ancora una volta la protagonista di Unal, come annunciano ledi mercoledì 24. La ragazza ha scoperto che Patrizio l'ha tradita con Clara e le è crollato il mondo addosso, così ha deciso di abbandonare tutti i suoi interessi e di non ultimare la sua tesi di laurea. Tuttavia, Michele e Silvia non sono riusciti a rimanere inerti di fronte alla crisi della figlia e, temendo che potesse perdere l'occasione di laurearsi con il professor Volpicelli, hanno escogitato un piano per terminare il lavoro alsuo. I due coniugi, infatti, hanno preso in mano la situazione e hanno sottogli appunti di Rossella alla verifica di Ornella per poi battere insieme la tesi al computer. Tuttavia, Rossella, quando ha scoperto tutto si è molto ...