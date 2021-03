Un popolo armato: più di una strage al giorno, ma gli Stati Uniti non rinunciano alle armi (Di martedì 23 marzo 2021) Il presidente Biden ha promesso una nuova stretta, finora però le (poche) restrizioni introdotte si sono rivelate dei palliativi. E il 2020 è stato uno degli anni peggiori degli ultimi decenni. ... Leggi su today (Di martedì 23 marzo 2021) Il presidente Biden ha promesso una nuova stretta, finora però le (poche) restrizioni introdotte si sono rivelate dei palliativi. E il 2020 è stato uno degli anni peggiori degli ultimi decenni. ...

Advertising

Today_it : Un popolo armato: più di una strage al giorno, ma gli Stati Uniti non rinunciano alle armi - andreaugolini90 : @Basarab_ @real_fabristol @MaragnoThomas I turchi fanno davvero molta paura e devo dire non solo al nostro bel paes… - danteguest1 : @EremitaMancato Per certi aspetti si,per altri ci si augurava che le cose potessero volgere in un altro modo, sopra… - SnSolo1Ipotesi : @10RaRo Ma io non mi faccio infinocchiare. Se fosse per me altro che elezioni. Ma da solo passo da pazzo insurrezio… - nocchi_rita : RT @biondox: oggi lo avrebbero scritto con gli hashtag 'Giovedi #16Marzo un nucleo armato delle Brigate Rosse ha catturato e rinchiuso in… -