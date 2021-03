UltraPop Festival 2021, il discusso cinema di Zack Snyder stasera su Twitch (Di martedì 23 marzo 2021) L'UltraPop Festival 2021 ci regala un appuntamento da urlo: Ludovica Martino, nuova stella del cinema italiano, sarà ospite su Twitch oggi dalle ore 17:00, ecco i link! L'UltraPop Festival 2021 ci regala in chiusura di giornata un dibattito che anima da anni il pubblico di cinefili: il cinema di Zack Snyder è valido o no? Il regista è un eroe o un villain? Snobbato, idolatrato, il regista che tanti amano odiare o esaltare. Quando si parla di Zack Snyder non ci sono vie di mezzo. In occasione dell'uscita del suo nuovo Justice League, ne parliamo con diversi grandi esperti di cultura pop, introdotti da Valentina Ariete: Roberto Recchioni, Alessandro Apreda, Nanni Cobretti ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 marzo 2021) L'ci regala un appuntamento da urlo: Ludovica Martino, nuova stella delitaliano, sarà ospite suoggi dalle ore 17:00, ecco i link! L'ci regala in chiusura di giornata un dibattito che anima da anni il pubblico di cinefili: ildiè valido o no? Il regista è un eroe o un villain? Snobbato, idolatrato, il regista che tanti amano odiare o esaltare. Quando si parla dinon ci sono vie di mezzo. In occasione dell'uscita del suo nuovo Justice League, ne parliamo con diversi grandi esperti di cultura pop, introdotti da Valentina Ariete: Roberto Recchioni, Alessandro Apreda, Nanni Cobretti ...

