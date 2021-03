Ultrapop Festival 2021 | da Spadino ad Aldo | Giovanni e Giacomo | il programma di oggi 23 marzo

(Di martedì 23 marzo 2021) Dedicato agli appassionati di serie tv, videogiochi, cinema e cultura nerd,parte alla grande: ecco il riccodel 23! La seconda edizione di, l'evento digitale dedicato all'intrattenimento che si terrà fino a giovedì 25, entra nel vivo con la terza giornata di appuntamenti: scopriamo insieme ildi, martedì 23con tantissimi ospiti! Il primo appuntamento puramente cinefilo è alle ore 14:00 con il panel "Ferrara: La nuova icona pop del cinema italiano": un dialogo esclusivo con il volto didi Suburra, presto lo vedremo in molti nuovi titoli per cui ha ...

Advertising

massimopolidoro : Oggi, alle ore 15.00, sarò online all' Ultrapop Festival, insieme a Francesco Lancia e Andrea Berti, per l'evento '… - viaggrego : Samantha #Cristoforetti racconta il proprio lato #nerd all’#Ultrapop Festival - viaggrego : RT @viaggrego: Samantha #Cristoforetti racconta il proprio lato #nerd all’#Ultrapop Festival - antoniocuomo : RT @ValentinaDAmic4: Ultrapop Festival 2021, Gabriele Salvatores: 'Nirvana nato grazie al Nintendo e Kurt Cobain' - - ValentinaDAmic4 : Ultrapop Festival 2021, Gabriele Salvatores: 'Nirvana nato grazie al Nintendo e Kurt Cobain' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultrapop Festival

Zerocalcare a ruota libera e senza filtri all'2021: il fumettista ha dichiarato di non essere un grande fan dei film del DC Extended Universe e in particolare non apprezza la figura di Batman. Michele Rech, in arte Zerocalcare , ...Gabriele Salvatores , ospite a2021, ha ricordato la genesi di uno dei suoi film più sperimentali, Nirvana , cult con Sergio Rubini, Diego Abatantuono, Stefania Rocca e Christopher Lambert che ha precorso il ...Tutti i panel del quarto giorno di UltraPop Festival. Tra gli ospiti il regista e produttore Matteo Rovere e il doppiatore Luca Ward.La quarta giornata di UltraPop Festival vede tra gli ospiti il doppiatore Luca Ward, che ci parlerà delle sue esperienze più recenti.