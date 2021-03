Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO (Di martedì 23 marzo 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 13.15 – Fiorentina, Prandelli si dimette: torna Iachini – Cesare Prandelli ha rassegnato le dimissioni alla Fiorentina. Al suo posto dovrebbe tornare Beppe Iachini. La notizia Ore 12.40 – Serie A, top 5 allenatori per media punti dal ’94: c’è anche Pirlo – Andrea Pirlo è tra gli allenatori che hanno la media punti più alta a partire dal 1994/1995. Il dato. La notizia Ore 12.00 – Serie A, la decisione del Giudice Sportivo: sette giocatori squalificati – Il Giudice Sportivo ha inflitto una giornata di squalifica a sette giocatori che quindi salteranno il prossimo turno di Serie A alla ripresa del ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 13.15 – Fiorentina, Prandelli si dimette: torna Iachini – Cesare Prandelli ha rassegnato le dimissioni alla Fiorentina. Al suo posto dovrebbe tornare Beppe Iachini. La notizia Ore 12.40 –A, top 5 allenatori per media punti dal ’94: c’è anche Pirlo – Andrea Pirlo è tra gli allenatori che hanno la media punti più alta a partire dal 1994/1995. Il dato. La notizia Ore 12.00 –A, la decisione del Giudice Sportivo: sette giocatori squalificati – Il Giudice Sportivo ha inflitto unadi squalifica a sette giocatori che quindi salteranno il prossimo turno diA alla ripresa del ...

