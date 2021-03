Uk, lockdown un anno dopo: virus crollato. Ma Johnson vuole confini blindati per evitare nuovi casi: multa da 5mila sterline per chi sgarra (Di martedì 23 marzo 2021) Una giornata di raccoglimento oggi in Gran Bretagna nel primo anniversario del confino totale che ha sospeso scuole, il Natale, le attività produttive e le relazioni sociali per via del Covid-19. Esattamente un anno fa il primo ministro Boris Johnson appariva in tv con un ordine che stordiva la nazione: ‘State a casa’. Era l’inizio del primo di tre lockdown nazionali per far fronte a due ondate pandemiche che hanno fatto della Gran Bretagna il paese europeo con il maggior numero di decessi legati al coronavirus, quasi 150mila morti e oltre 4 milioni di contagiati. Per commemorarli, un minuto di silenzio osservato alle 12 in tutta la nazione, ha preceduto il ricordo che i britannici dedicheranno alle vittime del Covid-19 uscendo dalla porta di casa, alle 20 di stasera, portando una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Una giornata di raccoglimento oggi in Gran Bretagna nel primo anniversario del confino totale che ha sospeso scuole, il Natale, le attività produttive e le relazioni sociali per via del Covid-19. Esattamente unfa il primo ministro Borisappariva in tv con un ordine che stordiva la nazione: ‘State a casa’. Era l’inizio del primo di trenazionali per far fronte a due ondate pandemiche che hfatto della Gran Bretagna il paese europeo con il maggior numero di decessi legati al corona, quasi 150mila morti e oltre 4 milioni di contagiati. Per commemorarli, un minuto di silenzio osservato alle 12 in tutta la nazione, ha preceduto il ricordo che i britannici dedicheralle vittime del Covid-19 uscendo dalla porta di casa, alle 20 di stasera, portando una ...

Advertising

repubblica : Effetto lockdown, dopo un anno ci sentiamo in trappola - virginiaraggi : Lo scorso anno, durante il lockdown, abbiamo dato la possibilità a ristoranti e locali di mettere i tavolini all’ap… - AnnalisaChirico : In Israele si balla nei pub e riaprono gli stadi, a NYC riaprono i ristoranti la sera, a Londra presto si potrà usc… - Obvsessmaljk : RT @artvsoul: dopo un anno di lockdown mi sono completamente spenta, ho perso la voglia di fare qualsiasi cosa e anche se ci provo non ries… - free69soul : RT @DiegoFusaro: Se dopo un anno ancora pensate che sia un'emergenza e non un chiaro metodo di governo, allora siete in lockdown cognitivo. -