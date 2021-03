Uiguri, la Cina protesta per le "unilaterali" sanzioni Ue (Di martedì 23 marzo 2021) La Cina ha convocato l’ambasciatore dell’Unione Europea a Pechino, Nicolas Chapuis, per protestare contro l’imposizione di sanzioni “unilaterali” Ue alla Cina per le violazioni ai diritti umani contro gli Uiguri, l’etnia musulmana e turcofona che vive nella regione dello Xinjiang. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Pechino, precisando che la convocazione è avvenuta nella serata del 22 marzo.Il vice ministro degli Esteri Qin Gang ha condannato le sanzioni definendole “basate su bugie e false informazioni”. L’Unione Europea, ha proseguito, “non è qualificata per dare lezioni sui diritti umani” e la Cina “esorta l’Ue a riconoscere la gravità dell’errore, correggerlo e interrompere lo scontro, per non causare ulteriori danni alle relazioni”. La ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) Laha convocato l’ambasciatore dell’Unione Europea a Pechino, Nicolas Chapuis, perre contro l’imposizione di” Ue allaper le violazioni ai diritti umani contro gli, l’etnia musulmana e turcofona che vive nella regione dello Xinjiang. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Pechino, precisando che la convocazione è avvenuta nella serata del 22 marzo.Il vice ministro degli Esteri Qin Gang ha condannato ledefinendole “basate su bugie e false informazioni”. L’Unione Europea, ha proseguito, “non è qualificata per dare lezioni sui diritti umani” e la“esorta l’Ue a riconoscere la gravità dell’errore, correggerlo e interrompere lo scontro, per non causare ulteriori danni alle relazioni”. La ...

