Ufficiale | Torino Primavera | Ceppitelli nuovo allenatore

(Di martedì 23 marzo 2021) “IlFootball Club comunica che Federico Coppitelli è ildella formazione. Il tecnico romano torna in granata dopo l’eccellente contributo offerto nelle tre stagioni dal 2016 al 2019, un lavoro che ha permesso aldi conquistare trofei importanti come la Coppa Italia e la Supercoppa. Il Presidente Urbano Cairo riaccoglie Federico Coppitelli con l’augurio di buon lavoro. IlFC saluta e ringrazia Marcello Cottavava e il suo vice Michele Coppola per l’impegno profuso in questi mesi in granata”. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ilha ufficializzato la separazione da Marcello Cottafava e il ritorno di Federico Coppitelli: il ...Commenta per primo Non è certo una stagione da ricordare per il. Se la Prima squadra è impegnata nella lotta per la salvezza, per la Primavera le cose non stanno andando molto meglio: la formazione granata è al penultimo posto in classifica e rischia la ...Il Torino Football Club comunica che Federico Coppitelli è il nuovo allenatore della formazione Primavera. Il tecnico romano torna in granata dopo l’eccellente contributo offerto nelle tre stagioni da ...Nicola, attuale tecnico del Torino, più Coppitelli in Primavera e gli esonerati Sesia, Giampaolo e Cottafava a contratto per altri tre mesi.