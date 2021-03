Udinese, Gotti: “Al posto di Pirlo non avrei accettato la Juventus. Sarri? Mi disse…” (Di martedì 23 marzo 2021) Il mister dell'Udinese Luca Gotti ha preso la parola a Tiki Taka, dove ha commentato anche l'attualità di casa Juventus. "Al posto di Pirlo, io non avrei accettato la panchina della Juve" - ha affermato Gotti sulla decisione di Pirlo troppo avventata di accettare l'incarico offerto dal patron bianconero Andrea Agnelli - . Gotti però avrebbe apprezzato una chiamata di Sarri per fargli da vice alla Juventus: "Mi sarebbe piaciuto andare a Torino con Sarri, invece… Lui è una persona diretta, mi disse che una volta tornato in Italia avrebbe chiamato il suo storico ex. A Sarri consiglio di andare alla Roma, quei giocatori sarebbero funzionali per le sue idee ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 marzo 2021) Il mister dell'Lucaha preso la parola a Tiki Taka, dove ha commentato anche l'attualità di casa. "Aldi, io nonla panchina della Juve" - ha affermatosulla decisione ditroppo avventata di accettare l'incarico offerto dal patron bianconero Andrea Agnelli - .però avrebbe apprezzato una chiamata diper fargli da vice alla: "Mi sarebbe piaciuto andare a Torino con, invece… Lui è una persona diretta, mi disse che una volta tornato in Italia avrebbe chiamato il suo storico ex. Aconsiglio di andare alla Roma, quei giocatori sarebbero funzionali per le sue idee ...

Advertising

ItaSportPress : Udinese, Gotti: 'Al posto di Pirlo non avrei accettato la Juventus. Sarri? Mi disse...' - - napolista : Gotti: “Al posto di Pirlo non avrei accettato la Juve, ma ci sarei andato con Sarri” L’allenatore dell’Udinese a Ti… - clubdoria46 : #Sampdoria, #Gotti saluta l'#Udinese. Se #Ranieri va, lui c'è #Samp - _SiGonfiaLaRete : Udinese, #Gotti: “#Pirlo ha sbagliato ad accettare la Juve. Peccato, potevo andarci con #Sarri” - okcalciomercato : Udinese, Gotti: “Al posto di Pirlo, non avrei accettato la Juventus. A Sarri consiglio la Roma”… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Gotti Gotti ammette: "Non avrei fatto una cosa al posto di Pirlo" L'allenatore dell'Udinese Luca Gotti ha parlato di Andrea Pirlo Intervenuto nel programma tv Tiki Taka, in onda su Italia Uno, l'allenatore dell'Udinese Luca Gotti ha parlato anche di Andrea Pirlo e Maurizio Sarri. Di ...

Musso si racconta: 'Miei genitori volevano che studiassi ma mia passione sempre stata il calcio...' Ospite d'eccezione di Udinese Tonight , Juan Musso , portiere dei friulani, si è raccontato a 360°. Non solo l'attualità calcistica della squadra bianconera di mister Gotti ma anche il passato con i primi passi mossi ...

Udinese, Gotti: "Non siamo riusciti a sfruttare le occasioni" Corriere dello Sport.it Udinese e Gotti, opzione di rinnovo non esercitata: la situazione Luca Gotti potrebbe lasciare l’Udinese a fine stagione. Entrato in punta di piedi come soluzione temporanea, Gotti è rimasto sulla panchina dei bianconeri per diverso tempo, molto di più di quanto ci ...

Gotti ammette: «Non avrei fatto una cosa al posto di Pirlo» L’allenatore dell’Udinese Luca Gotti ha parlato di Andrea Pirlo Intervenuto nel programma tv Tiki Taka, in onda su Italia Uno, l’allenatore dell’Udinese Luca Gotti ha parlato anche di Andrea Pirlo e M ...

L'allenatore dell'Lucaha parlato di Andrea Pirlo Intervenuto nel programma tv Tiki Taka, in onda su Italia Uno, l'allenatore dell'Lucaha parlato anche di Andrea Pirlo e Maurizio Sarri. Di ...Ospite d'eccezione diTonight , Juan Musso , portiere dei friulani, si è raccontato a 360°. Non solo l'attualità calcistica della squadra bianconera di misterma anche il passato con i primi passi mossi ...Luca Gotti potrebbe lasciare l’Udinese a fine stagione. Entrato in punta di piedi come soluzione temporanea, Gotti è rimasto sulla panchina dei bianconeri per diverso tempo, molto di più di quanto ci ...L’allenatore dell’Udinese Luca Gotti ha parlato di Andrea Pirlo Intervenuto nel programma tv Tiki Taka, in onda su Italia Uno, l’allenatore dell’Udinese Luca Gotti ha parlato anche di Andrea Pirlo e M ...