Twitter | il primo tweet della storia è stato venduto per 2 | 9 milioni di dollari

Il primo tweet in assoluto del fondatore di Twitter, Jack Dorsey, è stato venduto all'asta per beneficenza per l'equivalente di 2,9 milioni di dollari a un uomo d'affari malese, che si è detto convinto della bontà del proprio investimento, paragonato addirittura alla Gioconda di Leonardo da Vinci. just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006 Il tweet, che diceva "ho appena impostato il mio twttr", è stato pubblicato per la prima volta il 21 marzo 2006 ed è stato pagato dal manager malese Sina Estavi, amministratore delegato della società tecnologica Bridge Oracle, con ether, una criptovaluta rivale dei bitcoin.

