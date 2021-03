Twitter | il primo post di Jack Dorsey è stato venduto all' asta per 2 | 9 milioni di dollari

Advertising

Jack Dorsey , co - fondatore e ceo di, ha venduto il suotweet, che aveva messo all'asta poco più di due settimane fa, per 2,9 milioni di dollari. Datato 21 marzo 2006 e sul quale si legge 'just setting up my twttr', il ...La compagine di Opera, dopo aver confermato che sarà Stefano Coletti ilpilota della nuova ...ETCR potrà quindi cominciare il suo naturale percorso di sviluppo e dal video diffuso susi ...Jack Dorsey, fondatore e CEO di Twitter, ha venduto all'asta il suo primo tweet come NFT per la modica cifra di 2,9 milioni di dollari (circa 2,4 milioni di euro). Nel caso ve lo steste domandando, un ...Il ricavato verrà devoluto a GiveDirectly, organizzazione no profit attiva in Africa che raccoglie soldi a sostegno delle famiglie più colpite dalla crisi della pandemia ...