Twitter, Dorsey vende il suo primo tweet per 2,9 milioni di dollari (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Jack Dorsey, fondatore di Twitter, ha venduto all’asta per 2,9 milioni di dollari il suo primo tweet avvalendosi della tecnologia NFT, nonfungible token, che documenta la transazione e ne garantisce la proprietà e la validità. Il tweet “just setting up my twttr” è stato pubblicato per la prima volta il 21 marzo 2006. L’asta è stata aggiudicata dal numero uno di Bridge Oracle, Sina Estavi, sulla piattaforma Valuables di Cent, un social media che utilizza i blockchain. Nel giorni scorsi Dorsey aveva annunciato che i proventi dell’asta saranno donati per beneficienza. Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Jack, fondatore di, ha venduto all’asta per 2,9diil suoavvalendosi della tecnologia NFT, nonfungible token, che documenta la transazione e ne garantisce la proprietà e la validità. Il“just setting up my twttr” è stato pubblicato per la prima volta il 21 marzo 2006. L’asta è stata aggiudicata dal numero uno di Bridge Oracle, Sina Estavi, sulla piattaforma Valuables di Cent, un social media che utilizza i blockchain. Nel giorni scorsiaveva annunciato che i proventi dell’asta saranno donati per beneficienza.

