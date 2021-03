Trionfo Monza: 3 - 0 al Galatasaray nella finale di ritorno e la Coppa Cev è sua! (Di martedì 23 marzo 2021) Galatasaray - Monza 0 - 3 (17 - 25, 19 - 25, 19 - 25) — E tocca alle ragazze della Saugella Monza vincere il secondo trofeo europeo per il Consorzio Vero Volley (il primo è stato la Challenge Cup ... Leggi su gazzetta (Di martedì 23 marzo 2021)0 - 3 (17 - 25, 19 - 25, 19 - 25) — E tocca alle ragazze della Saugellavincere il secondo trofeo europeo per il Consorzio Vero Volley (il primo è stato la Challenge Cup ...

Advertising

finallyaxxx : RT @ale_garotta: La @VeroVolleyMonza conquista per la prima volta nella sua storia la CEV Cup femminile: la finale di ritorno sul campo del… - ale_garotta : La @VeroVolleyMonza conquista per la prima volta nella sua storia la CEV Cup femminile: la finale di ritorno sul ca… - STnews365 : Festa Monza, trionfo in Coppa Cev Le brianzole umiliano il Galatasaray per 3-0 anche nella finale di ritorno. Secon… - sportface2016 : #Volley #Monza vince la #CEVVolleyballCup femminile 2021. #Galatasary travolto anche nella finale di ritorno: la… -