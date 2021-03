Treviso, ragazza accoltellata mentre faceva jogging: fermato minorenne di origine africana (Di martedì 23 marzo 2021) Gravissime le condizioni della ragazza accoltellata ieri da mentre era in bicicletta a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. A ridurla in fin di vita, con otto coltellate, un minorenne di nazionalità straniera. Un nordafricano di seconda generazione. Anche lui residente a Mogliano. La ragazza, Marta Novello, stava facendo jogging lungo una via di campagna quando è stata aggredita dal ragazzo. Con un coltello in mano. I due non si conoscevano. La ragazza è di una famiglia molto in vista nel paese. Treviso, è gravissima la ragazza accoltellata da un ragazzino Entrambi nella colluttazione sono finiti nel fossato. A dare l’allarme alcuni operai. Ignari di quanto era realmente accaduto, sulle prime ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 marzo 2021) Gravissime le condizioni dellaieri daera in bicicletta a Mogliano Veneto, in provincia di. A ridurla in fin di vita, con otto coltellate, undi nazionalità straniera. Un nordafricano di seconda generazione. Anche lui residente a Mogliano. La, Marta Novello, stava facendolungo una via di campagna quando è stata aggredita dal ragazzo. Con un coltello in mano. I due non si conoscevano. Laè di una famiglia molto in vista nel paese., è gravissima lada un ragazzino Entrambi nella colluttazione sono finiti nel fossato. A dare l’allarme alcuni operai. Ignari di quanto era realmente accaduto, sulle prime ...

Agenzia_Ansa : Ragazza accoltellata in gravi condizioni, arrestato un sedicenne a Treviso. Notte in carcere per l'aggressore, il m… - repubblica : Treviso, ragazza di 26 anni accoltellata mentre corre - Noiconsalvini : ACCOLTELLATA SELVAGGIAMENTE MENTRE CORRE, MARTA LOTTA PER LA VITA. UNA PREGHIERA PER LEI ?? TREVISO - Una ventina d… - SecolodItalia1 : Treviso, ragazza accoltellata mentre faceva jogging: fermato minorenne di origine africana - Mau_Zaccaria : @orfini Ecco quello che fanno i tuoi amati immigrati: ieri a Treviso una ragazza ventiseienne è stata accoltellata… -