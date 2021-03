Trenitalia e consumatori avviano la conciliazione paritetica anche nel trasporto regionale

(Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Controversie da risolvere? Arriva laper i passeggeri dei treni regionali. Siglato oggi il protocollo d’intesa trae le associazioni deiper introdurrenella, un sistema che consentirà ai viaggiatori di risolvere in modo rapido le piccole controversie senza dover ricorrere alla giustizia ordinaria. Lo annuncia FS News, il giornale online del Gruppo FS. L’accordo di oggi conferma in modo tangibile l’impegno del Gruppo FS guidato da Gianfranco Battisti di investire – attraverso la sua controllata– risorse umane e finanziarie sul. Dopo aver fornito nel 2009 gli strumenti ...

