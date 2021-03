Tre minorenni volevano ucciderlo impiccandolo | il cane Tyrion muore nonostante i soccorsi

(Di martedì 23 marzo 2021) Tre, ilnon ce l’ha fatta. Si conclude nel peggiore dei modi la storia del cucciolo di Pit Bull salvato dalle mani crudeli di treche loimpiccare a cartellone segnaletico della stazione ferroviaria di Gela. La triste notizia confermata da Vita Randagia Onlus, l’associazione che si è occupata di lui. Si è conclusa nel peggiore dei modi la storia di, ilsalvato dalle mani crudeli di treche loimpiccare a cartellone segnaletico della stazione ferroviaria di Gela, in Sicilia. Il cucciolo di Pit Bull è morto nelle ultime ore come ...

enpaonlus : E' morto Tyrion, il cane salvato da tre minorenni che lo volevano impiccare alla stazione di Gela… - LaStampa : Tre minorenni vogliono impiccare un cucciolo a Gela, il cane salvato dai residenti

