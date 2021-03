Tre Comuni della Gallura chiedono la vaccinazione anticipata della popolazione

Advertising

matteosalvinimi : #Sardegna, impensabili nuove chiusure. Con 20 indicatori su 21 in miglioramento, ospedali sotto controllo e soli t… - eccapecca : Un artista, un maestro artigiano migrante e una comunità accogliente: sono questi i tre elementi che alcune associa… - soobiniesoo : Ho appena passato venti minuti su Omeagle e su tutte le persone che avevano negli interessi comuni 'BTS' credo di a… - BenecomuneNet : RT @VITAnonprofit: #VITAaSud Aree interne, Arte pubblica e Accoglienza: le tre A che stanno colorando la #Basilicata - VITAnonprofit : #VITAaSud Aree interne, Arte pubblica e Accoglienza: le tre A che stanno colorando la #Basilicata… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre Comuni

lucchesi diventeranno dunque da mercoledì 24 marzo rossi anche loro, fino a domenica 28 marzo. Salgono così a 94 su 273 totali irossi in Toscana. Giani ha anche accolto la ...All'attenzione del Consiglio regionaleproposte di legge: la n. 70/2020 "Modifiche all'art. 32 ...per il lavoro e servizi integrati per l'impiego)" e la n.69/2020 "Fondo per la crescita dei...CHIETI – Il Comune di Chieti è il terzo in Italia con la peggiore performance per quanto riguarda i tempi di pagamento alle imprese: 96, in media, i giorni necessari, a fronte di un limite di legge pa ...L’Aquila. Il Comune di Chieti è il terzo in Italia con la peggiore performance per quanto riguarda i tempi di pagamento alle imprese: 96, in media, i giorni necessari, a fronte di un limite di legge p ...