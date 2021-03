(Di martedì 23 marzo 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalle redazioni studio Daniele guerrisi lievi rallentamenti verso il centro città sulla Flaminia a partire da Grottarossa e sulla Salaria la pista dell’aeroporto dell’Urbe su viale Jonio possibili rallentamenti per un incidente all’altezza di via Pantelleria verso Piazza Talenti sul raccordo in carreggiata interna code a tratti dalla diramazione didalla rallentamenti anche in esterna dalla Prenestina al bivio per laL’Aquila e proseguendo proprio sulla tratto Urbano dellaL’Aquila abbiamo rallentamenti da via Filippo Fiorentini fino alla tangenziale verso il centro cittàrallentato anche sulla diramazione diSud a partire da Torrenova per le difficoltà di immissione sul raccordo sempre chiusa la ...

Anna302478978 : Tribunale di Roma, con un’ordinanza, ha revocato le misure cautelari a carico dei soggetti coinvolti nel traffico p… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 23-03-2021 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 07:59 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 07:47 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 23-03-2021 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

Incidente a Velletri, Castelli Romani, provincia di Roma. Un autobus Cotral avrebbe preso in pieno una Mercedes Classe A intorno alle 16 di oggi, ...